США и Южная Корея начали крупнейшие совместные учения ВВС

США и Южная Корея начали самые масштабные в истории совместные учения ВВС. В них принимают участие сотни самолетов, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, учения стали ответом союзников на последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей.

Тренировка под названием Vigilant Ace будет идти 5 дней. В ней примет участие более 200 самолетов, в частности, шесть американских истребителей F-22. Также сообщается о возможном участии в маневрах сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1B. В маневрах будет задействовано 12 тысяч военнослужащих США.

Власти КНДР уже назвали учения «открытой провокацией, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну» и «актом, ускоряющим самоуничтожение» США и Южной Кореи.

29 ноября Северная Корея осуществила очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По данным военных, ракета пролетела около 1000 км и упала в море в 210 км от японского острова Кюсю.

После этого в Совете безопасности ООН состоялось экстренное заседание, на котором постпред США при ООН Никки Хейли пригрозила «полным уничтожением» корейскому режиму в случае начала войны.

Позднее депутат Госдумы России, входящий в состав делегации парламентариев в КНДР, Виталий Пашин рассказал , что власти Северной Кореи заявили о готовности к переговорам с США в целях обеспечения мира на Корейском полуострове. По словам Пашина, Пхеньян готов к переговорам только при условии признания страны ядерной державой.