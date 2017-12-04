Кремль провел игру для губернаторов и дал установку избежать митингов после выборов

Кремль провел закрытый семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, на котором до них донесли, что выборы президента должны пройти чисто и без фальсификаций, и дали сыграть в командную игру, где нужно было под мокрым снегом на скорость собрать буквы и слова из поролоновых пазлов. Об этом со ссылкой на участников семинара пишет РБК.

По данным издания, семинар проходил в Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря. В нем участвовал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ЦИК Элла Памфилова, главы региональных избирательных комиссий, начальник Управления внутренней политики (УВП) Кремля Андрей Ярин и замначальника УВП Александр Харичев.

Представитель внутриполитического блока Кремля пояснил РБК, что главная цель семинара — донести до присутствующих, что выборы президента должны пройти чисто и прозрачно, а «все нарушения будут жестко пресекаться» (слова Кириенко).

По словам участников семинара, Кириенко заявил, что выборы должны быть «абсолютно легитимными», чтобы ни у кого не было повода для митингов или подачи исков в суд. Он призвал провести кампанию так, «чтобы на следующий день комар носа не подточил, никаких протестов из-за „каруселей“ и других нарушений». Кроме этого, участникам семинара дали понять, что для Кремля важно, чтобы явка была реальной, без использования административного ресурса.

Губернаторам также показали результаты опроса электоральных предпочтений граждан. Из него выходило, что Владимир Путина демонстрирует большой отрыв от остальных кандидатов. Сам Путин еще не объявлял о своем намерении участвовать в выборах, однако, по данным РБК, он уже определился со своим намерением баллотироваться на новый срок.

Помимо выступлений, на семинаре была «команднообразующая игра», пишет РБК, но ее суть «осталась не вполне ясна». «Нам внушали, что мы члены большой команды, которая должна сработать на общий результат», — пояснил один из источников.

Всех участников разделили на команды, которые «должны были на скорость собрать буквы и слова из поролоновых пазлов». Один из участников пояснил, что «слова собирали разные, но с выборами они связаны не были». «Поскольку игра была под мокрым снегом, то краска на пазлах текла. Вымокли все», — пожаловался другой.

Игрой руководил управляющий партнер группы компаний «ЭВРИКО» Владимир Соловьев. На сайте «ЭВРИКО» среди партнеров компании указана корпорация «Росатом», которую возглавлял Кириенко до назначения первым замглавы администрации президента. РБК попросил Соловьева объяснить суть игры, но он сказал, что не комментирует этот вопрос.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники уже писал , что президент России Владимир Путин «лично поставил задачу» перед региональными властями провести президентские выборы в марте 2018 года «без скандалов», «открыто и легитимно». Установку получили полпредства, губернаторы, силовые структуры и главы региональных избиркомов.

Кроме этого, РБК рассказывал о тренингах для кандидатов в губернаторы. Во время одного такого мероприятия они прыгали с парашютами с вышки, учились бросать гранаты, стрелять из пистолетов и автоматов, а также ложились под едущий на них бронетранспортер. Во время другого — прыгали в воду со скалы на Агурских водопадах и занимались каньонингом.

Тренинг для потенциальных губернаторов входит в девятимесячную учебную программу, организованную при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково», Корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики. В программе — восемь учебных модулей.