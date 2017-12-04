Прокуратура назвала доказанной вину Улюкаева в получении взятки

Прокуратура ожидаемо назвала вину экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева доказанной в ходе судебного процесса.

Выступая в прениях, прокурор Борис Непорожный в качестве «доказательства» вины Улюкаева привел показания бывшего главы службы безопасностии Роснефти Олега Феоктистова, со слов которого Сечин рассказал ему о вымогательстве у него взятки Улюкаевым.

Сечин, по словам Феоктистова, рассказывал ему, что Улюкаев показал ему в командировке на Гоа два пальца, что означало два миллиона долларов — за положительную позицию министерства по приватизации «Роснефтью» «Башнефти».

В понедельник в Замоскворецком суде Москвы проходят прения. Ожидается, что прокурор попросит наказание для экс-министра по делу о взятке. Улюкаев должен выступить с последним словом, после этого суд удалится в совещательную комнату выносить приговор.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взяткит в размере двух миллионов долларов за заключение, позволившее корпорации «Роснефть» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев считает произошедшее провокацией.

Экс-министру грозит до 15 лет заключения. Улюкаев стал первым истории современной России федеральным министром, задержанным за коррупцию.