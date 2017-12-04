Прокуратура попросила приговорить Улюкаева к 10 годам строгого режима

Выступая в прениях прокурор Борис Непорожный попросил приговорить бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей и запретом занимать госдолжности сроком на 10 лет, а также лишить наград и орденов.

При этом прокуратура попросила убрать из обвинения пункт о вымогательстве взятки, оставив только ее получение.

Свою речь прокурор Непорожный читал с листка.

В качестве «доказательства» вины Улюкаева он привел показания бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, со слов которого Сечин рассказал ему о вымогательстве у него взятки Улюкаевым. Сечин, по словам Феоктистова, расказывал ему, что Улюкаев показал ему в командировке на Гоа два пальца, что означало 2 млн долларов — за положительную позицию министерства по приватизации «Роснефтью» «Башнефти».

«Сечин дал Феоктистову указание проконсультироваться с сотрудниками ФСБ», — читал прокурор. Сечин и Феоктистов написали заявление о преступлении сразу на имя директора ФСБ.

Перед передачей Улюкаеву сумки с деньгами, сотрудники ФСБ, рассказывал Феоктистов, провели с Сечиным инструктаж. При этом, по словам Феоктистова, Улюкаев в день задержания якобы сам звонил Сечину (хотя по прослушкам видно, что наоборот).

Сумку поставили возле елки у офиса «Роснефти», там Сечин ее и передал экс-министру, когда тот подъехал. Потом они пошли в офис, посидели там 15-20 минут, после чего Улюкаев сел в свою министерскую машину и стал выезжать. При выезде его задержали, вспоминал Феоктистов.

Также прокурор сослался на показания оперативного сотрудника ФСБ Калугина, участвовавшего в оперативном мероприятии по передаче сумки с деньгами Улюкаева. Кроме того, обвинение привело такие доказательства вины, как показания водителя Улюкаева (тот о вине шефа не говорил ни слова), показания рядовых сотрудников Минэкономразвития и «Роснефти» (о вымогательстве они также ничего не говорили, а рассказывали про детали сделки). Прокурор рассказал о выводах экспертов-лингвистов от следствия (по их мнению, Улюкаев понимал, что ему передают взятку). Выводы независимого эксперта-лингвиста, привлеченного защитой, прокурор назвал «не выдерживающими никакой критики».

Самым важным доказательством прокурор назвал показания самого Улюкаева.

«Пойманный с поличным, он пытался представить себя "жертвой" провокации Сечина и Феоктистова, — с особой интонацией зачитал с листка прокурор. — Он так и не смог объяснить, почему Сечину нужно было совершать провокацию. Не было у Сечина повода для провокации и оговора Улюкаева. Это просто способ защиты такой у подсудимого».

«И обращаю внимание, — продолжал прокурор. — Инициатором встречи в «Роснефти» был сам Улюкаев. Якобы под предлогом обсуждения приватизации. Вы все это в зале слышали».

Прокурор имел ввиду прослушки, не уточнив, что все также слышали, что звонил Улюкаеву все же Сечин, а не наоборот.

По словам гособвинителя, то, что Сечин на встрече в офисе «Роснефти» не обсуждал детали приватизации, так это по тому, что Улюкаеву «было неинтересно». «Он уже получил взятку, ему не до того», — пояснил прокурор.

По его словам, подозрителен сам факт приезда государственного чиновника «в рабочее время» «в коммерческую организацию». Надуманными прокурор назвал слова подсудимого о том, что он думал, что в сумке вино, которое Сечин обещал ему подарить во время командировки в Гоа.

«Это просто абсурд. Просто абсурд... — с еще большей интонацией читал речь прокурор. — Как можно предлагать поверить в это? С таким же удовольствием он мог сказать про картошку. Все очевидно. Вариант Улюкаева (его показания — ред. ) рассыпается как карточный домик».

Раскритиковало обвинение бывшего министра и за то, что тот словесно не поблагодарил Сечина, когда тот передал ему сумку.

«Подарок же дарят! Как спасибо не сказать! Но нет. Он (Улюкаев — ред. ) взял это как само собой причитающееся. И ему ведь вроде с его слов обещали вино, а передают огромную сумку. 22 кило. Это не шутки. Два ведра вина на всякий случай!» — отмечал прокурор.

Память министра он назвал «избирательной» — тот почему-то не спрашивал Сечина, зачем к сумке с вином нужен ключ.

«Позиция Улюкаева опровергается письменными и исследованными в суде доказательствами. Именно Улюкаев инициировал получение взятки... Вина подсудимого полностью доказана. Его деяния подрывают авторитет к лицам государственной власти. Зачем ему понадобилась взятка?! Ведь он катался как сыр в масле. 12 земельных участков, два дома.... Прошу признать его виновным», — закончил речь прокурор.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взяткит в размере двух миллионов долларов за заключение, позволившее корпорации «Роснефть» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев назвал случившееся провокацией.