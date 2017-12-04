МВД сообщило о ликвидации «нелегального оператора» «телефонных террористов»

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило о ликвидации «одного из крупнейших нелегальных операторов» междугородной и международной телефонной связи, которым могли пользоваться «телефонные террористы».

На сайте ведомства сообщается, что оператор работал в Москве, Московской, Ярославской и Калужской областях, а также в Краснодарском и Алтайском крае. По данным МВД, злоумышленники совершали ложные звонки о заложенных бомбах, подменяя номер вызывающего абонента.

В шести регионах России прошли обыски, во время которых изъяли 41 сотовый шлюз, две тысячи SIM-карт и другую компьютерную технику. В полиции не сообщили, сколько подозреваемых задержали, но отметили, что они дают признательные показания.

Дело возбуждено по статье о незаконном предпринимательстве (п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах поступают с середины сентября. За это время были эвакуированы тысячи людей из различных зданий. Ни одно сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось. ФСБ сообщала, что звонки о заложенных бомбах поступают из-за рубежа с использованием IP-телефонии.