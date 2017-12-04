Прокуратура не нашла нарушений в домике для лебедей за 4 миллиона рублей

Прокуратура Москвы рассмотрела обращение депутата Госдумы Валерия Рашкина и заявила, что не видит основания для принятия мер реагирования по поводу строительства на территории Парка Горького домика для лебедей за 4,2 млн рублей, сообщает РБК.

В ответе ведомства, который подписал прокурор Москвы Владимир Чуриков, также отмечается нецелесообразность ремонта старого домика в Малом Голицынском пруду. Его построили в 1953 году, и сейчас его каркас деформирован, а сваи частично разрушены.

Согласно проекту, новый домик будет площадью 29,3 кв. м, а площадь террасы с мостом — 39,2 кв.м. В нем будет три отсека-загона для птиц и антресоль для хранения сена. В пресс-службе парка «Новой газете» рассказывали , что за счет строительства домика для лебедей планируют увеличить численность птиц. Большая часть денег уйдет на строительство «высокотехнологичных понтонов».

В конце августа Парк Горького объявил тендер на строительство домика для лебедей за 4,2 млн рублей. В конкурсе участвовала одна фирма — ООО «Гамма». Она предложила 3,9 млн руб. С ней заключили договор на выполнение работ. Строительство нового домика финансирует Парк Горького за счет собственных средств.

1 сентября Рашкин направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с этим тендером. Депутат говорил, что считает стартовую цену слишком высокой. «Домик для лебедей по цене московской квартиры. Да я готов лично бесплатно сколотить этим лебедям будку, чтобы государство не тратилось», — заявлял он.