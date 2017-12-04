Медведев потребовал наказать виновных за неудачный запуск «Метеор-М»

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных за неудачный запуск с космодрома Восточный, передает ТАСС.

Глава правительства также потребовал от вице-премьера Дмитрия Рогозина «представить предложения и о том, как ситуацию исправить». «Дмитрий Олегович, я надеюсь, вы понимаете всю серьезность этой истории», — обратился он к Рогозину.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный в Амурской области запустили вторую в его истории ракету. Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Но во время планового первого сеанса установить связь с ним не удалось .

В Роскосмосе заявляли, что фрагменты ракеты-носителя могут находиться в северной части Атлантического океана.

По информации источника Интерфакса, причиной аварии мог стать неправильный маневр разгонного блока. К такому маневру привела ошибка в полетном задании, в результате чего «перед маневром "Фрегат" начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки».