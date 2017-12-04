В Челябинске компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за молитву «Отче наш» в рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (УФАС) оштрафовало на 100 тысяч рублей микрофинансовую организацию «Удобные деньги» (ООО «Уралсервис») за рекламу с использованием молитвы «Отче наш», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Челябинское УФАС выдало компании предписание прекратить распространять рекламу, оно исполнено. Сейчас это решение регионального УФАС оспаривается в Арбитражном суде Челябинской области.

Еще в середине августа УФАС по Челябинской области признало использование молитвы в рекламе микрокредита нарушением закона о рекламе. В ведомстве сочли, что она может быть «оскорбительной для чувств верующих».

Челябинское УФАС отправляло запрос в местную епархию Русской православной церкви. Там оценила такую рекламу как недопустимую.

Дело об использовании молитвы в рекламе микрофинансовой организации УФАС возбудило весной 2017 года по заявлениям жителей Челябинска.

Реклама распространялась в офисах микрофинансовой организации «Удобные деньги». На календарях организации с одной стороны был размещен ее логотип, телефон, а с другой — молитва «Отче наш».