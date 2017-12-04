Защита попросила оправдать бывшего министра Улюкаева

Защита Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки у главы «Роснефти», попросила суд оправдать бывшего министра экономического развития.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев назвал обвинение «надуманным и нелепым», учитывая фигуру Игоря Сечина и то положение, которое он занимает в России. По мнению Гриднева, в полномочия Улюкаева не входило принятие решения по приватизации «Башнефти», поэтому он не мог повлиять на сделку и якобы требовать за свою положительную позицию по ней взятку.

«Подготовка приватизация акций «Роснефти» шла со спешкой. В своем докладе от 6 октября 2016 года министр Улюкаев просил одобрить сделку по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Анализ всех документов свидетельствует о том, что министр экономического развития действовал в строгом соответствии с законом РФ», — говорил адвокат.

Ранее гособвинение попросило суд приговорить Улюкаева к 10 годам строгого режима, оштрафовать на 500 млн рублей и запретить занимать госдолжности сроком на 10 лет, а также лишить наград и орденов. Прокуратура, ссылаясь на слова бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, настаивает на том, что в день задержания Улюкаев якобы сам звонил Сечину (хотя по прослушкам видно, что наоборот).

«Его деяния подрывают авторитет к лицам государственной власти. Зачем ему понадобилась взятка?! Ведь он катался как сыр в масле. 12 земельных участков, два дома.... Прошу признать его виновным», — сказал прокурор.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взяткит в размере двух миллионов долларов за заключение, позволившее корпорации «Роснефть» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев назвал случившееся провокацией.