Адвокат: Минкульт уничтожил документы по проекту «Платформа» Серебренникова

Адвокат бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского Ксения Карпинская заявила, что документация по проекту «Платформа», скорее всего, была уничтожена по истечении срока давности.

«24 мая 2017 года в ходе допроса представитель министерства культуры пояснил, что документация, связанная с работой "Платформы" за 2011 год, подлежала хранению в течение пяти лет. Он пояснил, что в связи с истечением срока давности было принято решение уничтожить документы», — заявила Карпинская на заседании в Мосгорсуде.

Согласно показаниям сотрудника Минкульта, отмечает Карпинская, финансовые документы хранились в департаменте экономики ведомства, а после были переданы в архив.

«При этом, где находится архив — никто не знает, поясняет в своем допросе представитель министерства», — подчеркнула адвокат.

Ранее театральный продюсер Екатерина Воронова, которая также является фигурантом дела «Седьмой студии», призналась , что решила уничтожить часть внутренних документов — в частности, по расходованию наличных. Воронова признала, что методы «Платформы» по ведению дел не были безупречными, однако ни о каких хищениях речи быть не может. По ее словам, все ошибки были допущены бухгалтером Ниной Масляевой, которая ранее пошла на сделку со следствием и дала признательные показания.

«Эти документы сейчас могли бы подтвердить позицию о моей невиновности и невиновности других лиц, обвиняемых теперь в рамках «театрального дела», — уверена она.

4 декабря Мосгорсуд рассматривает жалобу на продление срока домашнего ареста художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Помимо этого, суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста ещё трем фигурантам дела: бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой (она с октября находится под домашним арестом). Всех фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на реализацию проекта «Платформа».