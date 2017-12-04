Защита Улюкаева обвинила Феоктистова в ложном доносе

Защита Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, в ходе прений сторон обвинила бывшего главу службы безопасности нефтяной компании Олега Феоктистова в ложном доносе.

В прошлом генерал ФСБ, Феоктистов считается главным инициатором уголовного дела против Улюкаева.

«Феоктистов крайне заинтересованный человек в исходе дела, — заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев. — В ходе своего закрытого допроса в суде Феоктистов рассказал, что 2 миллиона долларов для оперативного эксперимента он взял у своего "знакомого инвестора" (имени не называл — ред. )».

Защитник обратил особое внимание на то, что заявление в ФСБ подавал за своей подписью именно Феоктистов, а не Сечин. В заявлении Феоктистова была лишь подпись Сечина под словами о «готовности участвовать в оперативных мероприятиях».

«И это обезопасило Сечина от обвинения в оговоре, — резюмировал адвокат. — Если бы Улюкаев не взял сумку, пришлось бы отвечать за заведомо ложный донос. А так все подписал Феоктистов. В случае если бы оперативный экспертмент не удался, он бы объяснил, что "не так что-то понял"».

Также Гриднев акцентировал: заявление в ФСБ было зарегистрировано только 12 ноября 2016 года, в то время как постановление о проведении оперативного эксперимента было подписано в конце октября 2016 года. «Это все является серьезным аргументом, что в отношении Улюкаева готовилась акция с совершенно непонятным на тот момент концом», — отметил защитник.

Причем, в одних оперативных документах говорилось, что место вымогательства — Москва, в других бумагах — Гоа. Разнились и даты. Детали могли бы прояснить сотрудники ФСБ — участники оперативного эксперимента, но в суд они так и не явились, подчеркнул адвокат. По его словам, отчетливо видно, что Сечин «с помощью обмана» вызвал Улюкаева в Роснефть 14 ноября 2016 года.

«Если Улюкаев якобы понимает, что речь идет о взятке, зачем тогда Сечину прибегать к таким уловкам как уговоры и обещания показать министру компанию и ЦДУ (центрально-диспетчерское управление»), — задавался вопросом адвокат и вновь и вновь акцентировал внимание на том, что если бы Сечин не позвонил сам, Улюкаев бы никогда не приехал. В ходе телефонного разговора последний нехотя согласился приехать, ссылаясь на занятость, а также на запланированную командировку в Лиму.

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Кроме того, защита объяснила отсутствие за свидетельской трибуной главы ВТБ Андрея Костина тем, что он явно «неудобный свидетель», который бы не смог подтвердить факт вымогательства взятки. Если верить показаниям Сечина, Костин присутствовал за игрой в бильярд в Гоа, когда Улюкаев якобы и вымогал у главы Роснефти взятку. Однако Костина обвинение не вызывало. Не допрашивал его и следователь.

«Единственного реального свидетеля не допросили. А если этот свидетель им неудобен, это говорит о том, что никакого вымогательства в Гоа просто не было», — отметил защитник.

Ранее гособвинение попросило суд приговорить Улюкаева к 10 годам строгого режима, оштрафовать на 500 млн рублей и запретить занимать госдолжности сроком на 10 лет, а также лишить наград и орденов.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взяткит в размере двух миллионов долларов за заключение, позволившее корпорации «Роснефть» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев назвал случившееся провокацией.