Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом 

Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 января. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты режиссера.

Суд также не изменил меру пресечения бывшему директору «Седьмой студи» Юрию Итину, он находится под домашним арестом. Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский останется в СИЗО до 19 января.

В ходе апелляции защита обвинила следствие в давлении на обвиняемых. Так, новые материалы дела, которые обосновывали бы продление меры пресечения в отношении Малобродского, Серебренникова, Итина и Масляевой поступили в Басманный районный суд 17 октября, то есть уже в день проведения суда, и времени должным образом ознакомиться с новыми материалами защите не предоставили.

Защита подчеркнула, что все доводы следствия строятся на показаниях Нины Масляевой. По данным адвоката Ксении Карпинской, Масляева в частном разговоре с правозащитниками утверждала, что даст любые показания на коллег, чтобы не оказаться в СИЗО. Масляева, по информации защиты, за счет средств «Седьмой студии» выдавала себе кредиты и открыла медицинский центр за 2 миллиона долларов. При этом по каким-то причинам следствие верит Масляевой, а не сотрудникам «Седьмой студии», которые организовывали проект «Платформа».

«Эти люди не врут и ничего не боятся», — отметили адвокаты.

Адвокат Карпинская обратила внимание также на то, что единственным потерпевшим по делу является Министерство культуры. Между тем, на допросе 24 мая неизвестный представитель Минкультуры рассказал, что все отчетные документы, связанные с деятельностью АНО «Седьмая студия», были уничтожены еще в 2014 году по истечении сроков хранения документов. При этом потерпевшим Минкультуры стало только в мае 2017 года — таким образом, на каком основании Минкультуры полагает, что ему был причинен убыток, неизвестно.

Алексей Малобродский заявил, что следствие не упомянуло о некоторых материалах дела, которые указывают на его невиновность. Малобродский также пожаловался на ухудшение здоровья и заметил, что в СИЗО у него нет возможности получить медицинскую консультацию.

Серебренников заявил, что давление оказывается, в том числе на родных и близких: «Моя мать лежит с Альцгеймером, в следующий раз, когда мы встретимся, она может меня не узнать», — сказал он.

Ранее адвокаты Серебренникова просили отпустить его под залог в 68 млн рублей. В свою очередь защита Малобродского просили отпустить своего подзащитного под залог в 10 млн рублей. Суд отказался удовлетворить эти требования.

Напомним, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Фигурантами «театрального дела» также являются гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум.