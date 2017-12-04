Полиция задержала десять человек по подозрению в убийстве журналистки на Мальте

Полиция Мальты задержала десять человек по подозрению в причастности к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая работала над «панамским досье». Об этом объявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

An additional 2 persons have been apprehended in #DaphneCaruanaGalizia murder probe, bringing total to 10 arrests. Authorities have all areas of interest under control since early this morning and searches are underway. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 4, 2017

По словам пресс-секретаря премьера Курта Фарруджиа, первые восемь задержанных — граждане Мальты. О гражданстве двух других задержанных пока не сообщалось.

Мускат рассказал, что ранее некоторые из задержанных попадали в поле зрения полиции. Подробностей он не уточнил, сославшись на то, что спецоперация еще не завершена.

Каруана Галиция считалась самой известной журналисткой Мальты. Она погибла 16 октября. Ее машина взорвалась вскоре после того, как журналистка отъехала от дома. По данным издания Times of Malta, за 15 дней до смерти она обращалась в полицию из-за поступавших ей угроз.

Последние два года журналистка работала над «панамским архивом», на основании которого обвиняла премьер-министра Мальты Джозефа Муската и членов его семьи в выводе средств в офшоры.

После гибели журналистки Джозеф Мускат заявил: «Все знают, что Каруана Галиция жестко критиковала меня, как политика и как человека. Но ничто не может оправдать этот варварский поступок» .

Власти Мальты объявили награду в один миллион евро за информацию, которая может помочь в расследовании дела об убийстве журналистки. Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж назначил собственную награду в размере 20 тысяч евро. 30 октября на Мальте прошла многотысячная демонстрация в память о Галиции.