США возобновят выдачу виз в российских регионах

Посольство США в России с 11 декабря возобновит выдачу виз в российских регионах. Об этом сообщается на сайте посольства США в России.

Выдача виз будет возобновлена «в ограниченном объеме» в американских консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме», — говорится на сайте посольства.

Посол США в России Джон Хантсман отметил, что власти страны не могут возобновить выдачу виз в том объеме, который был «до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств».

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США», — подчеркнул посол.

С 23 августа дипломатические представительства США в этих регионах России перестали выдавать визы. В конце сентября США ужесточили порядок выдачи повторных виз для желающих приехать в страну.

В ноябре Госдеп опубликовал статистику, из нее стало известно, что количество отказов россиянам в гостевых визах в США выросло до максимума за десять лет.