Во Франции осудили риелтора за покупку вилл для Березовского на мысе Антиб

Суд в Марселе рассмотрел кассационную жалобу 80-летнего Жана-Луи Бордеса, который занимался покупкой недвижимости для российского олигарха Бориса Березовского, и приговорил риелтора к двум годам тюрьмы условно. О приговоре стало известно в понедельник, 4 декабря, из заявления прокуратуры Экс-ан-Прованса агентству AFP.

По данным следствия, риелтор Бордес с 1996 по 2001 год оформил на фирму Sifi, которую сам возглавлял, покупку замка La Garoupe и двух вилл для Березовского на сумму более 36 млн евро. При этом, стоимость недвижимости была занижена. Борис Березовский в течение многих лет, до самой своей смерти, проходил обвиняемым по этому делу, и по этой причине не мог приехать во Францию. Купленные для Березовского виллы были арестованы.

Дело против него было открыто по запросу российской стороны. В этом, судя по всему, его принципиальное отличие от т.н. «дела Керимова».

Напомним, сенатора Сулеймана Керимова тоже обвиняют в покупке недвижимости на подставных лиц с занижением реальной стоимости на том же «миллиардерском» мысе Антиб. На минувшей неделе стало известно, что в рамках дела была задержана 46-летняя агент недвижимости из Ниццы.

Следствие подозревает , что для Керимова купили 5 вилл (одна из них позднее была продана). Стоимость домов могла быть значительно занижена, что позволило покупателю укрыть от налоговой 400 млн евро. К этому, по мнению следствия, нужно добавить около 40 миллионов евро, «уплаченных наличными вчерную» за различные услуги по ремонту и обслуживанию домов.