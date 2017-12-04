Мадуро объявил о создании в Венесуэле‍ национальной криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании национальной криптовалюты под названием «петро» (El Petro). Это произошло во время его регулярного воскресного выступления в прямом эфире на национальном общественном телеканале Venezolana de Televisión .

По словам президента, криптовалюта будет обеспечена запасами нефти, золота, газа и алмазов. Кроме этого, в стране будет создана «обсерватория блокчейна», которая станет «основой» для создания криптовалюты в Венесуэле.

Власти рассчитывают, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса. На протяжении последних лет Венесуэла переживает экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.

В начале ноября Мадуро объявил о намерении провести реструктуризацию внешнего долга страны. По данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, в 2016 году объем внешнего долга Венесуэлы достиг $132,15 млрд.

В середине ноября Россия уже в третий раз согласилась отсрочить выплату миллиардного долга Венесуэлы. По условиям соглашения, Каракас сможет постепенно возвращать России эту сумму в течение десяти лет, при этом в течение первых шести лет объем платежей будет минимальным.

Читайте также Правительство и госкомпании России уже вложили 20 миллиардов долларов в режим венесуэльского диктатора — и не собираются останавливаться

1 декабря в Госдуму внесли первый законопроект о регулировании криптовалют в России. Авторы документа предложили рассматривать ее как виртуальное имущество. Законопроект описывает принципы оборота криптовалюты и токенов, определяет правовое положение его участников и механизм первичного публичного размещения токенов (ICO).

Согласно проекту закона, правом создать криптовалютную биржу наделяется государство. Основной валютой на ней будет крипторубль, его можно будет обменять на обычные рубли. Подобные сделки, как и обмен криптовалюты и токенов на иностранную валюту, будут облагаться налогом, как и майнинг криптовалюты.