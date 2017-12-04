Новая газета

Полиция Мурманска возбудила дело против администратора паблика за пост со свастикой

Общество

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В Мурманске полиция возбудила административное дело против администратора группы «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте» Степана Романчева за свастику на одной из картинок с надписью «можем повторить».

Речь идет о картинке, на которой изображены человеческие силуэты с подписью «1941 — 1945» и надписью «можем повторить». При этом у одного голова заменена свастикой, а у второго — серпом и молотом. На второй части картинки — фотография современного автомобиля и ровной дороги с надписью «не можем повторить». Картинка иллюстрировала новость о рейтинге качества дорог, согласно которому Россия оказалась на 114 месте из 137.

«Либо инициатор дела решил таким образом прославиться в городе "хайпануть", либо под Новый год горит план по экстремистам», — сказал изданию «СеверПост» Романчев.

По информации «СеверПост», в отношении него возбуждено дело по статье 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Ему грозит штраф от 1000 до 2000 рублей или административный арест до 15 суток.

Теги:
мурманск, экстремизм
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