Полиция Мурманска возбудила дело против администратора паблика за пост со свастикой

В Мурманске полиция возбудила административное дело против администратора группы «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте» Степана Романчева за свастику на одной из картинок с надписью «можем повторить».

Речь идет о картинке, на которой изображены человеческие силуэты с подписью «1941 — 1945» и надписью «можем повторить». При этом у одного голова заменена свастикой, а у второго — серпом и молотом. На второй части картинки — фотография современного автомобиля и ровной дороги с надписью «не можем повторить». Картинка иллюстрировала новость о рейтинге качества дорог, согласно которому Россия оказалась на 114 месте из 137.

«Либо инициатор дела решил таким образом прославиться в городе "хайпануть", либо под Новый год горит план по экстремистам», — сказал изданию «СеверПост» Романчев.

По информации «СеверПост», в отношении него возбуждено дело по статье 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Ему грозит штраф от 1000 до 2000 рублей или административный арест до 15 суток.