Улюкаев попросил проверить Сечина и Феоктистова на предмет ложного доноса

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в ходе прений сторон попросил Замоскворецкий суд Москвы направить в Следственный комитет (СК) материалы для проверки главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего главы службы безопасности компании Олега Феоктистова на предмет заведомо ложного доноса.

Подсудимый отметил, что все события вокруг него в октябре–ноябре 2016 года складываются «в искусственную картину провокации взятки».

«Мотив? По распоряжению правительства Российской Федерации, которое было подписано незадолго до моего ареста, инвесторы должны были заплатить за 19,5 процентный пакет акций “Роснефти” 710 млрд рублей. Однако после моего ареста была заплачена совсем другая сума — 692 млрд рублей. Видимо, было введено в заблуждение руководство правительства. Разница в 18,5 миллиардов рублей. Это четверть всех расходов на культуру в Российской Федерации», — подчеркнул министр.

По его данным, «замысел провокаторов» на его задержание «созрел в 20-х числах октября». Операцию хотели провести до 2 ноября, однако по словам Улюкаева, в связи с его частым отсуствием в Москве и нахождением в командировках, провокацию осуществили только 14 ноября.

«Провокаторам надо было очень торопиться, у них была последняя возможность, чтобы отсечь возможность объективного доклада президенту по этой сделке. Организаторы резонно хотели устранить меня как критика. Но почему главный организатор этой провокации так и не пришел в суд (глава Роснефти, — ред .)? Потому что ощущает ложность своих показаний. Ему просто нечего сказать», — заявил Улюкаев.

Ранее в ходе прений защита Улюкаева обвинила бывшего главу службы безопасности нефтяной компании Олега Феоктистова в ложном доносе. Кроме этого, защита просила оправдать бывшего министра.

В свою очередь сторона обвинения назвала доказанной вину Улюкаева в получении взятки и попросила приговорить его к десяти годам строгого режима.

Следующее заседание — 7 декабря. В прениях должна выступить отсуствующая сегодня адвокат Виктория Бурковская. После этого стороны должны обменяться репликами по итогам прений, затем с последним словом выступит Улюкаев, после чего судья уйдет на приговор.