Петербургский бизнесмен Михальченко частично признал вину по делу о контрабанде элитного алкоголя

Генеральный директор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко в суде частично признал вину по делу о контрабанде элитного алкоголя. Бизнесмена обвиняют в том, что он незаконно ввез в Россию несколько тысяч бутылок вина для себя и своих ресторанов в Петербурге.

На заседании в Басманном суде бизнесмен рассказал, что ничего не знал о таможне до момента своего задержания, а вино для него – «это не товар и не бизнес, а предмет искреннего увлечения».

По его словам, он не организовывал преступную группу по незаконному ввозу вина, а с одним из фигурантов дела — замглавы ООО «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолием Киндзерским— познакомился только в мае 2016 года в автозаке.

«Для меня было полным откровением то, что партия моего вина была доставлена незаконно. Киндзерский вез 24 контейнера контрабандного товара, главным образом — санкционного. Ему, похоже, было наплевать на репутацию. Он повез мою эксклюзивную коллекцию так же, как основной свой груз. Следствие усматривало умысел в реализации вина. Но я никогда не смешивал бизнес и личные увлечения», — заявил бизнесмен в суде.

Михальченко признал, что обращался к начальнику УФСБ по Петербургу Александру Родионову, его заместителю Николаю Сараеву и начальнику управления «К» Виктору Воронину по поводу урегулирования вопроса о задержанной партии алкоголя.

«Я деятельно раскаиваюсь и частично признаю вину. Мне стыдно перед людьми, которых я втянул, которым звонил и просил помощи, и тем самым подвёл их», — сказал Михальченко, — «Но это были законные просьбы. Я прекрасно понимал, что любая незаконная просьба к человеку в погонах — это автоматически рапорт».

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Напомним, по версии следствия, в 2015 году гендиректор холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко вместе со своим заместителем Борисом Коревским, замглавы ООО «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолием Киндзерским и директором ООО «Юго-Восточная торговая компания» Ильей Пичко организовали контрабанду дорогих вин и иных элитных напитков. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции, совершенное организованной группой").