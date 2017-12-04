Тринадцать российских кавалеров ордена Почетного Легиона поручились за Керимова

Тринадцать российских кавалеров ордена Почетного Легиона поручились за задержанного во Франции члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Письмо адресовано президенту Франции Эмманюэлю Макрону и направлено в посольство Франции в России, сообщает ТАСС.

Письмо подписали бизнесмен, общественный деятель Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, глава Сбербанка Герман Греф, кинорежиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, бывший генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов, экс-президент РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели, полярник Артур Чилингаров, искусствовед Ольга Свиблова, писатель Виктор Ерофеев, дирижеры Валерий Гергиев и Юрий Башмет.

Авторы рассказали, что знают Керимова много лет как благотворителя. «Несмотря на значительные невзгоды его жизни, объем и степень его щедрости в поддержке образования и спорта, оказания медицинской помощи детям, поддержания гармоничных отношений между религиями, очень велики», — отметили они.

Кроме этого, авторы выразили надежду, что «будут приняты все меры, необходимые для полного соблюдения французских законов», и с Керимовым будут обращаться «с человечностью и гуманизмом» и с должным уважением как высшему государственному деятелю России.

Авторы письма заверили президента Франции, что Керимов «уважает закон», и что он «будет всецело сотрудничать со следствием».

Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ночь 21 ноября. Во Франции его, как сообщали AFP и France 3, подозревают в покупке пяти вилл и укрытии от налоговой 400 млн евро.

20 ноября суд во Франции обязал Керимова выплатить залог в размере 5 млн евро, а также сдать российский паспорт, являться в полицию каждую неделю и не уезжать из Франции до окончания расследования.

В Кремле и МИД России заявляли, что сенатор обладает иммунитетом, так как он выезжал во Францию с дипломатическим паспортом, однако в МИД Франции заявили , что дипломатический иммунитет Керимова не распространяется на суть предъявленных ему обвинений.