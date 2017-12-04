В Сбербанке произошел сбой при проведении платежей по картам

Сбои в работе Сбербанка начались в 12:45 мск. Как рассказали в колл-центре, у некоторых клиентов банка произошло ошибочное списание средств по несостоявшимся операциям. Деньги пообещали вернуть в течение пяти рабочих дней.

Также возникают трудности при оплате через банкомат. Когда устранят сбой, пока неизвестно.

Напомним, последний сбой в работе Сбербанка произошел 30 ноября. Тогда также были трудности с операциями по картам.

Значительные сбои в работе организации наблюдались и летом. Клиенты не могли пользоваться онлайн-банком и проводить операции по картам. Пользователи банка в Челябинской и Свердловской областях сообщали о проблемах с оплатой товаров в магазинах.