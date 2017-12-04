Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко ушел с поста директора Института развития интернета и лишился должности председателя совета этой организации. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Председателем совета института стал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, а директором — бывший председатель правления Медиа-коммуникационного союза Сергей Петров.

По данным «Газеты.ru », власти планируют изменить концепцию работы института. Главной задачей станет обучение чиновников работе в интернете.

Институт развития интернета появился в 2015 году при содействии Вячеслава Володина, который тогда занимал пост заместителя руководителя администрации президента.

Герман Клименко неоднократно говорил о том, что государство должно ужесточить регулирование всемирной сети. Так, в январе он заявил , что в России необходимо ограничить интернет, как в Китае. Однако позже пояснил : речь шла не об этом, а о том, что «если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче».