Суд разрешил арестованному пресс-секретарю Роскомнадзора прогулки

Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, обвиняемому в мошенничестве, передает Интерфакс.

Ампелонский и другие фигуранты дела — глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления Борис Едидин — останутся под арестом до 7 февраля. Мосгорсуд разрешил им гулять с 10:00 до 12:00.

По версии следствия, сотрудникам Роскомнадзора незаконно начисляли дополнительные зарплаты, фиктивно трудоустраивая их в подведомственный ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). За это время было похищено более 20 млн рублей.

Также сообщалось, что фигурантом уголовного дела стала гендиректор подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный Радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева. После допроса ее отпустили под подписку о невыезде.