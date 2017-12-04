Министр образования Татарстана ушел в отставку. Он выступал за обязательное изучение татарского языка в школах

Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова.

Отставка министра породила в республике новую волну эмоций, ведь министр, вопреки указаниям Москвы и предписаниям прокуратуры, отстаивал прежние нормы обязательного изучения в школах татарского языка.

Одни объявляют Фаттахова национальным героем, не поступившимся принципами. Другие высказываются в плане «давно пора» и лишний раз упоминают, что Фаттахов окончил сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик и до назначения на министерский пост никакого отношения к сфере образования не имел.

При этом у многих вызывает недоумение новое назначение на освободившийся пост. Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил исполняющим обязанности министра (до согласования с Госсоветом республики) Рафиса Бурганова, выходца из того же сельхозинститута, получившего ту же, как и у Фаттахова, специальность.

В дальнейшем Бурганов окончил еще и экономический вуз, стал кандидатом экономических наук и академиком Международной академии холода. В течение ряда лет он занимал должность министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.