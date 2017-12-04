В Госдуме рекомендовали запретить доступ американским СМИ-иноагентам

Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал принять постановление, запрещающее журналистам американских СМИ, которые будут признаны иностранными агентами в России, проходить в Госдуму, передает ТАСС.

Члены комитета поддержали постановление единогласно. Сообщается, что 6 декабря Госдума рассмотрит постановление на пленарном заседании.

«Установить запрет на посещение Государственной думы представителям СМИ США, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», — сказано в документе.

На прошлой неделе вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой рассказал, что Госдума может принять зеркальные меры в отношении США и запретить СМИ-иноагентам посещать мероприятия в Госдуме и Совете Федерации. Ранее российский телеканал Russia Today лишили аккредитации в Конгрессе США после того, как он по требованию американских властей зарегистрировался в стране в качестве иноагента.