Бывший глава МВД ЛНР стал фигурантом расследования СК об убийстве россиянина

Следственный комитет России расследует дело об убийстве россиянина Артема Булгакова, служившего в охране бывшего главы МВД самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Корнета, который конфликтовал с ушедшим в отставку главой ЛНР Игорем Плотницким. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поручение СК о проведении следственных и процессуальных действий по делу о гибели Булгакова.

В материалах следствия, в частности, говорится о возможном роли Корнета, а также заместителя генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко в сокрытии следов убийства Артема Булгакова, по данным СК, произошедшего в ноябре прошлого года.

Как рассказала РБК мать Булгакова, Виктория Алябьева, ее сын после школы в 18 лет был призван в армию в июне 2007 года. Позднее в 2010 году Булгаков записался на контрактную службу в Ставрополье. В июне 2014 года, по словам Алябьевой, он официально ушел в запас со службы в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и в этот же месяц позвонил матери и сказал, что находится в Донецке.

В ДНР Булгаков служил в управлении специальных операций прокуратуры, а также в разведвзводе батальона Святого Георгия Победоносца. С 15 января 2015 года был стрелком в интернациональной бригаде «Пятнашка». Затем переехал в Луганск и попал на службу в МВД ЛНР, пишет РБК.

Согласно сообщению «Союза добровольцев Донбасса», 9 ноября 2016 года Булгаков «погиб от вражеской пули снайпера при выполнении боевого задания. Убийца хладнокровно выстрелил ему прямо в сердце».

В свою очередь, командир Булгакова рассказал его старшему брату Илье, который ездил в ЛНР за телом погибшего, что Артем случайно выстрелил в себя при чистке оружия, рассказала Алябьева изданию.

В феврале Алябьева обратилась в российский СК, где ей сообщили, что рассмотрели обращение и поручили управлению ведомства по Краснодарскому краю провести проверку в рамках расследования уголовного дела.

В тексте поручения сообщается, что 9 ноября между Булгаковым и несколькими сотрудниками МВД ЛНР возник конфликт. Один из полицейских вытащил пистолет и выстрелил в него. Следствие считает, что Корнет вместе с первым замгенпрокурора ЛНР Сергеем Горенко решили оформить преступление как неосторожное обращение с оружием.

Ранее бывший до 24 ноября главой ЛНР Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от должности министра внутренних дел республики. Однако Корнет отказался покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели самопровозглашенной республики — это агентура украинских спецслужб. Через несколько дней Плотницкий подал заявление об отставке.