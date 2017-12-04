Сына замглавреда «Новой» в Омске приговорили к 300 часам обязательных работ за посты в соцсетях

Кировский районный суд Омска приговорил к 300 часам обязательных работ сына заместителя главного редактора «Новой газеты — Регион» (Омск) Натальи Гергерт Ярослава М. за публикации «ВКонтакте», разжигающие ненависть и вражду (часть 1 статьи 282 УК РФ), рассказала Гергерт «Медиазоне».

В марте 2016 года стало известно, что против сына журналистки завели уголовное дело. Сотрудники главного управления по противодействию экстремизму (Центра «Э») тогда провели осмотр квартиры замглавреда омской «Новой». С молодого человека взяли подписку о невыезде.

В деле фигурировали два с половиной десятка картинок и репостов, а также четыре видеоролика. Следствие считает, что эти публикации доказывают, что Ярослав придерживается националистических взглядов.

Скриншоты «ВКонтакте» были сделаны в 2014 году, при этом указывается, что они были «распространены» в период с 2013 года по 1 апреля 2015-го.

Сам молодой человек рассказал, что репосты были сделаны не им, а он лишь удалил их 2,5 года назад. Кроме того, он удалил и свою страницу во «ВКонтакте».