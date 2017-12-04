ВТБ24 сообщил о проблемах при операциях с картами

В ВТБ24 сообщили о возможных трудностях у клиентов при проведении операций по картам в терминалах сторонних банков. В банке указали, что «возникновение ошибок связано с независящими от ВТБ24 причинам, сообщили РБК в кол-центре кредитной организации.

«Имеются технические неисправности, сроки решения такой неисправности уточняются. Это не единичный случай, это массовый инцидент», — уточнили в кол-центре.

При этом в пресс-службе ВТБ изданию сообщили, что «проблем в работе POS-терминалов не наблюдается, все системы функционируют в штатном режиме».

О возникновении ошибок при операциях у клиентов банка ВТБ 24 «по техническим причинам» ранее сообщило агентство RNS также со ссылкой на кол-центр банка.

Также сообщалось об ошибочном списании у ряда клиентов Сбербанка средств по «несостоявшимся операциям. Позднее банк заявил об устранении сбоя при проведении операций по картам.