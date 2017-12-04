СМИ узнали о потерях российской армии за последние пять лет

С 2012 по 2016 год умерли более 3000 тысяч военнослужащих Минобороны Россию. Об этом свидетельствуют данные конкурсной документации на оказание страховых услуг российским военнослужащим, который выиграла компания «Согаз», пишут «Ведомости».

Согласно данным, с которыми ознакомилась газета, в 2012 году умерло 630 военнослужащих Минобороны, в 2013 году — 596, в 2014 году — 790 российских военнослужащих, а в 2015 году — 626.

По словам бывшего сотрудника Минобороны, страховку получают как призывники, так и контрактники. Следовательно, информация, указанная в тендере должна включать в себя все категории военных.

Как отмечает газета, наибольшее число смертей было зафиксировано в 2014 году, когда Украина обвинила Россию в участии российских военнослужащих в боевых действиях на востоке страны. При этом Минобороны России неоднократно отвергало эти обвинения.

Последний раз, как отмечают «Ведомости», Минобороны публиковало статистику об умерших военнослужащих в 2010 году. Ранее, согласно официальным данным, в 2008 году погиб 471 человек. В 2009 году, согласно данным прокуратуры, погибли 470 военнослужащих, а в 2010 — 470.