Собчак заявила о планах создать партию после выборов президента

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, планирует создать после выборов партию. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Дождь».

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России», — пояснила Собчак.

Телеведущая добавила, что пришла в политику всерьез, и заявила, что надеется при поддержке, полученной на выборах возродить правовое движение в России.

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18 октября журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Тогда она отметила, что идет на выборы под лозунгом «против всех».

В ноябре стало известно, что она будет баллотироваться от партии «Гражданская инициатива».