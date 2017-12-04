Сенатора Керимова обвинили во Франции во ввозе в страну 750 млн евро

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претра заявил, что российский сенатор Сулейман Керимов, которого во Франции обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, мог ввезти во Францию от 500 миллионов до 750 млн евро. Об этом сообщает французская газета «20 minutes».

По версии прокурора, Керимов якобы забыл сообщить налоговым органам страны о ввозе миллионов евро с целью отмывания денег.

По словам Претра, существуют документы, доказывающие, что в рамках этого дела во Францию были переведены «существенные суммы денег». Как утверждает прокурор, средства шли на покупку недвижимости. «Причем официальная стоимость этих операций оказывалась несравнимо ниже реальных сумм сделок», — заявил прокурор.

Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ночь 21 ноября. Как сообщали СМИ, сенатора во Франции подозревают в покупке пяти вилл и укрытии от налоговой 400 млн евро.

20 ноября суд во Франции обязал Керимова выплатить залог в размере 5 млн евро, а также сдать российский паспорт. Кроме того, его обязали являться в полицию каждую неделю и не уезжать из Франции до окончания расследования.

В Кремле и МИД России заявляли, что сенатор обладает иммунитетом, так как он выезжал во Францию с дипломатическим паспортом, однако в МИД Франции заявили , что дипломатический иммунитет Керимова не распространяется на суть предъявленных ему обвинений.