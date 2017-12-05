Посол России в США рассказал об отсутствии доказательств вмешательства Москвы в выборы

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ведущей CBS News Маргарет Бреннан рассказал , что доказательств о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США нет. По его словам, «очень трудно пытаться найти черную кошку в темной комнате, в которой кошки вообще нет».

Антонов заметил «непредсказуемость» в отношениях между Россией и США. Отношения между двумя странами, по мнению посла, «отравлены некоторыми чиновниками» и, «возможно, журналистами», которые хотят «найти нового врага для США».

«Я вижу неопределенность каждое утро. Я не знаю, что делать, потому что я ожидаю других негативных шагов от администрации», — отметил Антонов.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ранее признался , что дал ложные показания по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. По версии следствия, Флинн скрыл, что просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции».

Напомним, в США ведут расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Флинн — один из основных фигурантов расследования.