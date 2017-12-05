«Медиазона» запустила краудфандинговую кампанию

«Медиазона» с 5 декабря начинает сбор пожертвований с читателей, передают «Ведомости» со ссылкой на издателя проекта Петра Верзилова. Такое решение было необходимо, потому что ресурсов издания больше не хватает на содержание и развитие проекта.

По словам Верзилова, основными источниками дохода издания были пожертвования, дотации и гранты иностранных фондов и организаций. Эту модель финансирования он назвал «очень энергозатратной и ненадежной». На выпуск «Медиазоны» нужно около 2,5 млн рублей в месяц или 30 млн рублей в год. Большую часть суммы издание планирует собрать с помощью краудфандинга. При этом цель кампании — добиться, чтобы читатели вносили регулярные ежемесячные платежи.

«Медиазона» договорилась о поддержке с политиками, писателями, журналистами и продюсерами. Среди них политик Алексей Навальный, журналист Андрей Лошак, писатель Михаил Зыгарь, кинокритик Роман Волобуев.

«Медиазону» запустили в сентябре 2014 года, ее главный редактор — бывший журналист «Газеты.Ru» и заместитель главного редактора «Русской планеты» Сергей Смирнов. Издание создали бывшие участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина.

По данным kartoteka.ru, ООО «ЗП», компания-учредитель «Медиазоны», убыточна. В 2016 году ее выручка составила 329 тысячи рублей, другие доходы — 8 млн рублей, а чистый убыток оказался равным 3,2 млн рублей.