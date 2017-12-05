В Приморье трое семилетних детей получили повестки в военкомат

В Уссурийске военкомат отправил повестки троим семилетним мальчикам, чтобы поставить их на первоначальный воинский учет, передает Интерфакс.

По словам представителя военкомата, повестки составлялись на основании списков подростков 2001 года рождения, которые предоставила городская центральная больница. Из-за некорректных данных, полученных в больнице, вызовы ошибочно получили трое мальчиков 2010 года рождения.

Дедушка одного из получивших повестку детей выложил ее фотографию в социальных сетях и сообщил, что вместе с внуком пойдет в военкомат. «Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты», — отметил он.

Как отмечает Интерфакс, в Восточном военном округе осенью призвали около 8 тысяч новобранцев.