Бизнесмена Тельмана Исмаилова заочно обвинили в организации убийства двух человек и незаконном обороте оружия, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, Тельман Исмаилов организовал убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году.

«План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов произвел выстрелы из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм», — рассказали в ведомстве.

СК направил документы в Генпрокуратуру для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола.

Басманный суд 30 ноября заочно арестовал Тельмана и Вагифа Исмаиловых. По этому делу также проходит другой брат Тельмана Исмаилова Рафик Исмаилов (он содержится под стражей и не признает вину) и предполагаемый соучастник преступлений Мехман Керимов (находясь под стражей, он свою вину признал).