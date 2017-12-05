Минюст объявил первых СМИ-иноагентов

Минюст признал девять СМИ иностранными агентами, сообщается на сайте ведомства.

В реестр включены «Голос Америки», Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». Ранее эти СМИ получили уведомления от Минюста о включении в список иноагентов.

СМИ, признанные иноагентами, смогут работать на выборах в России по аккредитации МИД.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал законопроект, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами. В реестр попадут СМИ, которые получают иностранное финансирование как от государственных структур, так и от международных организаций или частных лиц.

Совет по правам человека при президенте России пообещал подготовить поправки к этому закону, поскольку видит в нем существенные нарушения.

Закон о СМИ-иноагентах — ответная мера на требование о регистрации российского телеканала RT в США в качестве иноагента. Телеканал выполнил его 13 ноября.