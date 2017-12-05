В Киеве СБУ пришла с обыском к Саакашвили

Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском доме бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает Интерфакс.

«Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства», — рассказала агентству Елена Гитлянская.

Судя по видеотрансляции на странице Саакашвили в фейсбуке, политик поднялся на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть. Бойцы спецназа взломали двери квартиры Саакашвлили, адвокатов и депутатов Верховной Рады Юрия Деревянно и Виктора Чумака в помещение не допускают. Возле дома находятся несколько сотрудников СБУ в полной амуниции.

По данным Интерфакса, уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.

Миграционная служба Украины разрешила Михаилу Саакашвили остаться в стране до декабря. Ранее его лишили гражданства, он подал заявление о предоставлении политического убежища, однако власти Украины отказались предоставить ему статус беженца.