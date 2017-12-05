Новая газета

Минобороны Аргентины признало гибель экипажа пропавшей подводной лодки

Общество

Министр обороны Оскар Агуад первым из представителей властей Аргентины публично признал, что все 44 члена экипажа пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» погибли, сообщает телеканал Todo Noticias.

На вопрос журналистки, можно ли считать всех моряков субмарины погибшими, Агуад ответил: «Совершенно точно». По его словам, власти решили прекратить спасательную операцию и сосредоточиться на поисках, потому что прошло много времени с момента последнего выхода на связь.

«В первых числах сентября капитан провел тщательную проверку субмарины, которая показала, что она была в идеальном состоянии. Был всего лишь один инцидент, похожий на тот, который, как мы считаем, произошел (15 ноября в день исчезновения) и о котором доложил капитан. Через систему вентиляции в лодку поступила вода с той разницей, что тогда она не попала на аккумуляторные батареи. Это считается незначительной аварией, вода в подобных случаях попадает в специально оборудованный резервуар», — рассказал о произошедшей за месяц до исчезновения подлодки аварии Агуад.

Напомним, 1 декабря Аргентина прекратила операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки. Представитель ВМФ страны Энрике Бальби тогда заявил, что о гибели экипажа не будут объявлять, пока не найдут судно.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. В составе экипажа — 44 человека. Причины этого до сих пор неизвестны.

Теги:
подлодка, аргентина
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