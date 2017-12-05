Минобороны Аргентины признало гибель экипажа пропавшей подводной лодки

Министр обороны Оскар Агуад первым из представителей властей Аргентины публично признал, что все 44 члена экипажа пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» погибли, сообщает телеканал Todo Noticias.

На вопрос журналистки, можно ли считать всех моряков субмарины погибшими, Агуад ответил: «Совершенно точно». По его словам, власти решили прекратить спасательную операцию и сосредоточиться на поисках, потому что прошло много времени с момента последнего выхода на связь.

«В первых числах сентября капитан провел тщательную проверку субмарины, которая показала, что она была в идеальном состоянии. Был всего лишь один инцидент, похожий на тот, который, как мы считаем, произошел (15 ноября в день исчезновения) и о котором доложил капитан. Через систему вентиляции в лодку поступила вода с той разницей, что тогда она не попала на аккумуляторные батареи. Это считается незначительной аварией, вода в подобных случаях попадает в специально оборудованный резервуар», — рассказал о произошедшей за месяц до исчезновения подлодки аварии Агуад.

Напомним, 1 декабря Аргентина прекратила операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки. Представитель ВМФ страны Энрике Бальби тогда заявил, что о гибели экипажа не будут объявлять, пока не найдут судно.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. В составе экипажа — 44 человека. Причины этого до сих пор неизвестны.