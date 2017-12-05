В Киеве задержали Михаила Саакашвили

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве, сообщает в фейсбуке украинский депутат Юрий Деревянко.

Адвокат Саакшавили Руслан Чорнолуцкий подтвердил InfoResist информацию о задержании политика.

Ранее во вторник в киевском доме Саакашвили Служба безопасности Украины начала обыск. Сам политик поднялся на крышу дома и угрожал прыгнуть. По информации Интерфакса, обыски касаются чиновника предыдущей власти Украины.

По словам представителя СБУ Елены Гитлянской, сотрудники украинской спецслужбы, которые присутствовали при обысках, «оказывали оперативное сопровождение» расследованию, которое ведет Генпрокуратура Украины.

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