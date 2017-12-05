Координатора «Открытой России» вызвали в прокуратуру в Екатеринбурге

Председателя екатеринбургского отделения «Открытой России» Максима Верникова вызвали в прокуратуру «для объяснения и участия в административном производстве по ст. 20.33 КоАП РФ» (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России).

В телеграмме, которую Верников опубликовал на своей странице в фейсбуке, говорится, что главе регионального отделения «Открытой России» надлежит явиться в прокуратуру 11 декабря в 10:00 по местному времени.

«Я не знаю, совпадение это или нет, но 9–10 декабря в Москве будет проходить федеральная конференция „Открытой России“, на которой я должен присутствовать как делегат от Свердловской области. Получается, что я прилетаю в ночь и сразу иду в прокуратуру», — сообщил «Новой газете» Верников.

В фейсбуке он отметил, что «придется потратить пару часов, чтобы объяснить нашим старым-добрым друзьям, что „Открытая Россия“ — это очень даже желательная организация».

Екатеринбургское отделение «Открытой России» открылось меньше месяца назад — 11 ноября. Верников рассказал, что в этот день состоялась учредительная конференция.

«Сразу после нее к нам подошел сотрудник правоохранительных органов и попросил дать объяснение по поводу открытия в Екатеринбурге нежелательной организации. Я не помню, из какого он был ведомства, помню, что из подразделения по экономической безопасности. Мы еще удивились этому», — рассказал Верников.

В конце апреля Генпрокуратура признала нежелательными три организации. Это зарегистрированные в Великобритании организация «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, а также «Институт современной России» (США) его сына Павла.

В конце июля британская организация «Открытая Россия» подала в Тверской райсуд Москвы иск с просьбой признать незаконным решение Генпрокуратуры о внесении ее в перечень нежелательных организаций.

Закон о нежелательных организациях был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2015 года.

Статья 20.33 появивилась в КоАП России в 2015 году. Она предусматривает наказание в виде административного штрафа — для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Если гражданин дважды в течение года привлекался к ответственности по статье 20.33 КоАП, то ему грозит уголовная ответственность по статье 284.1 Уголовного кодекса России (она тоже появилась в 2015 году), предусматривающей наказание вплоть до шести лет лишения свободы.