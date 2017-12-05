В Крыму решили продать национализированное имущество за 1 млрд рублей

Власти Крыма намерены в 2018 году продать национализированную недвижимость на общую сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений региона Анну Анюхину.

«Надеемся, что в этом году продадим национализированное имущество еще на сумму около 500 млн рублей. Для этого у нас есть все возможности, главное, чтобы были покупатели», — сказала министр.

Анюхина уточнила, что в 2017 году в бюджет Крыма уже поступило 205 млн рублей от продажи национализированного имущества, всего было выставлено на продажу 28 объектов.

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Напомним, в ноябре власти Крыма выставили на продажу «Завод шампанских вин “Новый Свет”», который был основан 1878 году, начальная цена лота составила около 1,5 млрд рублей.

В том же месяце на полуострове проголосовали за продажу национализированных автозаправочных станций (АЗС), которые принадлежали экс-губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. Стартовая цена составит не менее 650 млн рублей.

После присоединения Крыма к России у местных предпринимателей также изъяли около 250 объектов недвижимости. Власти полуострова объясняли, что национализация нужна из-за экономической блокады Крыма и уникальных архитектурных особенностей изымаемых объектов.

Конституционный суд России (КС) обязал суды принимать иски, в которых оспариваются решения о национализации объектов недвижимости в Крыму.