Самый низкий уровень заболеваемости депрессией оказался на Северном Кавказе

Самый низкий уровень заболеваемости депрессией зафиксирован на Северном Кавказе (34,9 на 100 тыс. населения), а самый высокий — в Сибирском федеральном округе (96,6) России. Об этом свидетельствуют данные за 2016 год Национального медицинского исследовательствого центра психиатрии и наркологии имени В.П. сербского, сообщает RT.

На втором и третьем месте в этом рейтинге оказались Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа. В остальных федеральных округах заболеваемость депрессией ниже средней по России. За 2012–2016 годы она сократилась на 8,5% (с 75,48 до 69,05 на 100 тыс. человек). Эта же тенденция характерна и для общего числа зарегистрированных больных (со 108 тыс. до 101,1 тыс.).

Как пояснил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Борис Положий, в Сибирском округе «могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским», поэтому там высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств.

В Южном и Центральном округах картина, по его словам, другая. Там «хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит».

По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Бориса Казаковцева, число незарегистрированных больных может в три-четыре раза превышать данные официальной статистики. Причиной расстройства могут быть как внешние, так и внутренние факторы. Он отметил, что в 60% случаев на развитие депрессии влияет плохая экология.

Напомним, 22 сентября вступил в силу приказ Минздрава № 403н, изменивший правила отпуска лекарственных средств. Как сообщала «Новая газета», он усложнил покупку лекарств онкобольным и пациентам с депрессией, поскольку содержит расплывчатые формулировки.