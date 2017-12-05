В Чечне участнице конкурса стихов о Владимире Путине пришлось опровергать свою смерть

17-летняя жительница Чечни, принимавшая участие в объявленном главой республики Рамзаном Кадыровым конкурсе на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине, выступила на телеканале «Грозный», где попросила не распространять слухи о ее смерти, передает «Кавказский Узел».

«Огромная просьба не распространять ложь. Я жива и никаких мыслей о суициде у меня и в голове не было. Даже не знаю, кому это могло прийти в голову», — приводит телеканал «Грозный» слова девушки.

Как отмечает «Кавказский Узел», информацию о смерти участницы конкурса распространили пользователи соцсетей и приложения WhatsApp в Чечне в конце прошлой недели.

В сообщениях о смерти девушки утверждалось, что она покончила с собой из-за нападок — в соцсетях распространялись смонтированные ролики, высмеивающие исполнительницу стихотворения, начинавшегося словами: «Давай, вперед, Владимир Путин! С тобой чеченский весь народ!».

После волны критики девушка, как и победительница конкурса стихов о Путине, получила от чеченских властей iPhone X. Напомним, в объявленном Кадыровым конкурсе на лучшее стихотворение о Путине, по данным министерства по делам молодежи Чечни, приняли участие более трех тысяч человек из различных регионов России. 5 ноября чеченские власти выбрали победителя конкурса — ученицу третьего класса и вручили ей iPhone X.

По данным «Кавказского Узла», некоторые жители республики раскритиковали участие детей в политическом конкурсе.