Саакашвили заподозрили в получении денег от соратников Януковича для захвата власти на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили якобы за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата государственной власти в стране. Об этом Луценко заявил во время брифинга после задержания Саакашвили, передает телеканал «112 Украина».

По словам генпрокурора страны, окружение Саакашвили получило из России около 500 тысяч долларов на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине, передает издание «Гордон».

В ведомстве утверждают, что протестную деятельность Саакашвили, в частности, якобы финансировал украинский бизнесмен Сергей Курченко, который в 2014 году после смены власти перебрался в Россию.

Ранее во вторник Саакашвили задержали в его доме в Киеве. Согласно данным Службы безопасности Украины (СБУ), политика подозревают в «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» (ст. 256 Уголовного кодекса Украины). По этой статье Саакашвили может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

При этом адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика обвиняют в попытке государственного переворота, а лидер фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов — что задержание Саакашвили связано с подозрением в получении финансирования от олигарха Сергея Курченко.

Напомним, за два дня до задержания Саакашвили его сторонники провели в центре Киева «марш за импичмент». Минингующие, в частности, скандировали: «Нет коррупции, нет Порошенко», «Киев — вставай».

До этого партия Саакашвили «Рух новых сил» уже организовывала в центре Киева акцию протеста. Всего в акции тогда участвовали около пяти тысяч человек.

В конце июля стало известно, что власти Украины аннулировали украинское гражданство бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили. Позднее политик в окружении сторонников прорвался на территорию страны через кордон силовиков на украинской границе.

Затем Саакашвили подал заявление о предоставлении политического убежища, однако власти Украины отказались предоставить ему статус беженца. При этом миграционная служба страны разрешила ему остаться в стране до декабря.