Россельхознадзор заподозрил американскую компанию Pepsico в хакерской атаке

В Россельхознадзоре заявили, что американская компания Pepsico могла организовать хакерскую атаку, чтобы получить доступ к информации о мониторинге молокоперерабатывающих предприятий, сообщает RNS.

В ведомстве пояснили, что документ, который попал в компанию «нелегальным путем» давал «конкурентное преимущество» перед российскими компаниями, таким образом Pepsico «были готовы к проведению контрольных мероприятий».

Россельхознадзор расценивает данные действия как «коммерческий шпионаж» и планирует обратиться в правоохранительные органы. «Новая газета» направила запрос в Pepsico, чтобы в компании прокомментировали обвинения.

Ранее ведомство заявляло, что Россельхознадзор провел встречу с представителями «Союзмолока» (входит в Pepsiсo). Во время этого собрания вице-президент компании по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергей Глушков показал копию внутреннего служебного документа ведомства.

«При этом, по информации делопроизводства Россельхознадзора, указанный документ в адрес компании Pepsiсo не направлялся. Данный факт говорит о том, что американская компания использует незаконные методы получения информации государственных органов», — сообщила пресс-служба.

В свою очередь, Глушков заявил Интерфаксу, что информация Россельхознадзора не соответствует действительности.

Напомним, Pepsiсo производит в России не только напитки, чипсы и снеки, но и такие молочные продукты, как «Домик в деревне», «Веселый молочник», детское питание «Агуша» и другие.