Заключительный сезон «Карточного домика» снимут без Кевина Спейси

Американская компания Netflix договорилась о возобновлении съемок шестого, заключительного сезона сериала «Карточный домик» в начале 2018 года. Съемки пройдут без актера Кевина Спейси (играет Фрэнка Андервуда), которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом изданию Variety рассказал директор Netflix по контенту Тед Сарандос.

По его словам, главной героиней финального сезона станет Клэр Андервуд, ее играет Робин Райт. Кроме того, в заключительном сезоне «Карточного домика» будет восемь серий, каждый из предыдущих пяти сезонов состоял из 13 серий.

Ранее американские СМИ писали, что после того, как съемки «Карточного домика» приостановили из-за обвинений Спейси в домогательствах, сценарий сериала стали переписывать таким образом, чтобы в нем не было Фрэнка Андервуда.

Один из самых популярных сериалов последних лет «Карточный домик» стал одним из самых известных проектов Спейси. В 2015 году актер за свою работу в проекте получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале».

Однако после того, как осенью этого года Спейси заподозрили в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним юношам, а также к коллегам по сериалу, съемки очередного сезона «Карточного домика» приостановили на неопределенный срок. А 4 ноября Variety сообщило, что Netflix уволила Кевина Спейси и ищет способ продолжить съемки «Карточного домика» без участия актера.

Создатели сериала заявили, что решение об этом было принято до того, как Спейси обвинили в домогательствах. Новый, шестой сезон станет последним.