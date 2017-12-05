Сторонники Саакашвили освободили его из автобуса. Политик призвал всех выйти на Майдан

Сторонники политика Михаила Саакашвили освободили его из микроавтобуса служб безопасности Украины (СБУ), после чего Саакашвили призвал выйти с мирным протестом на Майдан, следует из прямой трансляции «Радио Свободы».

«Призываю всех киевлян выйти на улицу, собраться на Майдане и начать процесс освобождения Украины от Порошенко и его банды», — сказал Саакашвили.

Сейчас политик вместе со сторонниками двигается в сторону Верховной Рады. В 16.00 там должен выступать генпрокурор Юрий Луценко, который должен дать пояснения по поводу уголовного дела, возбужденного против Саакашвили.

Ранее Саакашвили задержали в его доме в Киеве. Согласно данным СБУ, политика подозревают в «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» (ст. 256 Уголовного кодекса Украины). По этой статье Саакашвили может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

При этом адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика обвиняют в попытке государственного переворота, а лидер фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов — что задержание Саакашвили связано с подозрением в получении финансирования от олигарха Сергея Курченко.

Напомним, за два дня до задержания Саакашвили его сторонники провели в центре Киева «марш за импичмент». Минингующие, в частности, скандировали: «Нет коррупции, нет Порошенко», «Киев — вставай».

До этого партия Саакашвили «Рух новых сил» уже организовывала в центре Киева акцию протеста. Всего в акции тогда участвовали около пяти тысяч человек.