Правозащитники сообщили о похищении силовиками семи жителей Грозного

Правозащитная организация «Мемориал» располагает даными о том, что как минимум семь жителей Грозного похитили в период с 21 по 22 ноября.

Это житель Заводского района Зелимхан Дикаев, онкологический хирург Алхазур Сулейманов (фамилия требует уточнения), житель Старопромысловского района Хусейн Ахматов, а также жители поселка Войково — Шадид Шадаев, Зейнди и Магомед (фамилии устанавливается). Всем похищенным — от 25 до 35 лет.

По данным «Мемориала», как минимум двух из семи человек увезли ночью из домов на глазах родственников. Это сделали, по данным правозащитников, неустановленные силовики, прибывшие на легковых автомобилях.

По данным «Мемориала», похищенных держат на территории третьей роты полка Росгвардии в Старопромысловском районе Грозного (в микрорайоне Соляная Балка) в нечеловеческих условиях: они находяся в неотапливаемом помещении и их практически не кормят.

«Подробности о применении к ним незаконного насилия правозащитным организациям узнать пока не удалось. Силовики не признают, что похищенные люди находятся на этой территории, однако мы считаем эту информацию заслуживающей доверия», — говорится на сайте «Мемориала».

Также «Мемориалу» известно, что люди, забравшие Зелимхана Дикаева, собирались доставить его в расположение батальона «Север» (в 2010 году этот батальон переименовали в 141-й специальный моторизованный полк внутренних войск МВД).

«Мемориал» планирует обратиться с запросом об исчезновении людей в Следственный комитет России и к Уполномоченному по правам человека России.