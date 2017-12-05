СК заподозрил главного криминалиста МВД в мошенничестве на 80 млн рублей

Следственный комитет России заподозрил начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта полиции Петра Гришина и его заместителя полковника полиции Олега Мазура в мошенничестве на сумму 80 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СК, подозреваемые обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными их знакомому компаниями.

Дело возбуждено по статье по трем эпизодам хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств (часть 4 статья 159 УК РФ). В контрактах шла речь о закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.

«В настоящее время проводятся обыски в служебных кабинетах вышеуказанных должностных лиц, а также по местам их проживания», — уточнили в МВД России. В министерстве также заявили, что Гришин подал рапорт об освобождении от занимаемой должности.

Напомним, в сентябре Следственный комитет России предъявил заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову обвинения в растрате 160 млн рублей.

В СК утверждают, в 2015-2016 годах замглавы ФСИН заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате чего нанес ущерб на общую сумму более 160 млн рублей.

После этого Следственный отдел по Зеленоградскому округу столицы Следственного комитета возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против замначальника управления ФСИН по Московской области Мергена Мушаева, утверждали СМИ.