СМИ: ЕС принял черный список из офшоров, к которым могут применяться санкции

Министры финансов Европейского союза на заседании в Брюсселе приняли черный список из 17 офшорных зон, которые уклоняются от уплаты налогов ЕС. К ним могут быть в будущем применены санкции. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом пока не уточняется, какие именно государства или территории вошли в черный список ЕС.

Незадолго до заседания совета ЕС комиссар союза по экономике и финансовым делам Пьер Московиси заявил, что в черный список офшорных зон могут войти около 20 стран и территорий, в частности островов, имеющих широкие права автономий.

«Это первый результат после многих лет работы, в этот список войдут около 20 стран и территорий, которые после 10 месяцев переговоров не приняли необходимых обязательств», — заявил Московиси.

По словам комиссара, совет ЕС также планировал принять серый список, в который должны войти почти 40 государств, ранее пообещавшие искоренить офшорные практики в своем законодательстве и обеспечить финансовую и налоговую прозрачность.

Московиси отметил, что ЕС не станет включать в черный список офшоров Люксембург, поскольку «в Евросоюзе офшоров нет», заявил он в ответ на вопрос о включении в черный список проблемных с точки зрения финансового законодательства территорий внутри ЕС.